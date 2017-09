Beaucoup d’agitation autour du scrutin

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

On assiste depuis quelques temps à une agitation peu commune dans la région d’Aïn El-Hammam. L’imminence d’un évènement extraordinaire en est à l’origine. Des têtes réapparaissent après avoir déserté la scène locale pendant des années, voire des décennies, revenant briguer quelque poste dans les assemblées communales ou de wilaya. Les partis politiques, oubliés depuis les dernières élections, reprennent de l’importance aux yeux de certains. La course est d’ores et déjà lancée. Dans la rue ou les cafés, on chuchote des noms de candidats, têtes de liste potentiels. Certains habitués des coulisses proposent «leurs services» à plusieurs formations à la fois. «Le problème ne réside pas dans le choix du candidat principal qui conduira la liste. Nous avons pour cela l’embarras du choix. Il est plutôt difficile de trouver ceux qui occuperont les places subsidiaires. Personne ne veut être troisième. Tous ceux que notre parti a contactés consentent à présenter leurs candidatures, mais seulement pour la première ou deuxième place. Malheureusement, il n’y aura qu’un seul maire», confie, en aparté, le responsable d’un parti local. Il est également peu aisé de convaincre certaines femmes jugées «compétentes» de s’y présenter. Il se dit aussi qu’une autre formation, ayant pignon sur rue à l’ex-Michelet, a déjà changé de candidat, «en coulisse», avant même d’avoir retiré les documents de candidature au niveau de la wilaya. En somme, la précampagne a déjà commencé et les commentaires vont bon train à l’ex-Michelet. Entre les adeptes de l’abstention et ceux qui croient à un possible changement, le débat s’annonce serré lors des sorties dans les villages, là où se décideront, comme d’habitude, les résultats. La stratégie des partis est la même. Comme lors des joutes électorales précédentes, l’on prend soin d’inclure dans l’équipe un enfant de chaque agglomération, si possible une personnalité respectée qui pourrait drainer le plus de monde.

A.O.T.