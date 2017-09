Partis et indépendants s’emballent

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

À peine la date du scrutin annoncée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour le 23 novembre prochain, la course aux candidatures a déjà pris du rythme à Draâ El-Mizan.

Partis politiques et listes indépendantes s’emballent. Et tous les coups sont permis. À l’heure qu’il est, au niveau de toutes les permanences ouvertes par les concurrents, les opérations de collecte des dossiers de candidatures est en cours, à commencer par le parti majoritaire à l’APN. «Nous sommes en train de collecter les dossiers et nous tenons des réunions au quotidien. Tout fonctionne bien», soulignera M. Mohamed Mansouri de la commission du choix des candidatures, installée dernièrement par le Mouhafedh de Draâ El-Mizan, M. Amar Arib, ex-député du FLN, lors de l’assemblée tenue à la maison de jeunes Arezki Mansouri, qui rappelons-le, avait été contestée par le chef de la kasma, M. Mohamed Laouamri et son groupe. «À la fin de chaque réunion, nous envoyons un SMS au chef de la kasma mais celui-ci fait toujours la sourde oreille», précisera notre interlocuteur. De son côté, un élément du second groupe dira que Saïd Lakhdari, directeur de campagne de ce parti, ne tarderait pas à arriver à Draâ El-Mizan pour installer une commission qui réunifierait les deux protagonistes. «C’est une commission qui sera authentique. Elle sera présidée par Mohamed Laouamri avec trois éléments de notre groupe et trois autres de l’autre groupe», nous confiera le même membre. Puis, c’est au parti du FFS que nous nous sommes intéressés, un parti qui dirige cette APC depuis 1997 à l’exception de l’épisode entre 2005 et 2007. Là aussi, Mohamed Aouadi, en sa qualité de premier secrétaire de la section du parti, dira que tout ce passe dans la sérénité. «Nous sommes à la phase de la collecte des dossiers. Concernant les deux élus, Ahcène Belabiod et Said Dahmani, ils ont eux-mêmes décidé de retirer leurs dossiers. Au sein du parti, nous suivons la feuille de route tracée par la direction collégiale. Nos portes sont ouvertes même aux cadres appartenant à des organisations nationales, régionales ou locales. C’est le cas aussi des syndicats autonomes», soulignera-t-il. «Nous avons décidé de quitter le parti parce que la commission installée ne répond pas vraiment à nos aspirations. C’est une commission désignée par cooptation. Nous avons alors décidé de prendre notre destin en main et de mener une bataille dans une liste indépendante. Le travail avance comme il se doit et nous somme optimistes. En tout cas, dans les prochaines heures, nous diffuserons une déclaration pour expliquer notre choix et nos motivations à l’opinion», nous apprendra Said Dahmani, un militant de première heure du parti de feu Hocine Aït Ahmed. Au RND, Slimane Khalfouni, en sa qualité de coordinateur d’Ahmed Ouyahia dans cette municipalité dont l’assemblée populaire communale se compose de 19 sièges, juge qu’il est temps que cette APC change de main. «Il est temps que notre APC, l’une des plus importantes de la wilaya, passe sous les rennes d’un parti en mesure de lui donner un nouveau souffle. Sincèrement, elle n’a pas ce qu’elle mérite sur tous les plans. D’ores et déjà, j’appelle les citoyens de Draâ El-Mizan à aller s’inscrire sur les listes électorales puis aller voter en grand nombre le 23 novembre prochain. Seul un sursaut pourra sortir la commune de ce désenclavement», estimera ce coordinateur. Au RCD, un membre de la commission de collecte des dossiers, Hocine Ouariachi, ex-élu à l’APC, jugera que le travail avance mais à pas de tortue. «Pour le moment, je vous dirais sincèrement que nous peinons. Mais nous arriverons à constituer la liste. Il faudra 26 dossiers», expliquera-t-il. Pour la mouvance islamiste, rien n'a filtré. Tout se fait en douceur. Quant aux listes indépendantes, on parle de cinq listes déjà, toutes drivées par des militants et des ex-élus issus de divers partis et de personnes issues du mouvement associatif. En tout cas, la bataille s’annonce difficile pour toutes les formations en course, d’autant plus que des dissensions sont annoncées ici et là.

Amar Ouramdane