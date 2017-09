«Ensemble pour Béjaïa» en lice

Par DDK | Il ya 31 minutes | 24 lecture(s)

Mohamed Mansouri, tête de la liste indépendante «Ensemble pour Béjaïa», a annoncé, avant-hier, sa candidature officielle pour les prochaines élections locales dans la commune de Béjaïa.

C’était lors d’une rencontre avec la société civile à l’hôtel Zephir. En présence de ses partisans, des leaders du mouvement associatif et des membres de la société civile, le DG du l’EHU d’Oran a présenté la composante de la liste qu’il conduira lors des élections locales, prévues le 23 novembre prochain, tout en indiquant les raisons l’ayant poussé à prendre part à cette joute électorale. «La liste que j’ai l’honneur de conduire est constituée de femmes et d’hommes intègres dénués de tout opportunisme (…) Cette équipe a pour objectif d’extraire l’avenir de cette ville aux desideratas et caciques des élections. Notre objectif est d’accompagner les citoyens de Bougie à se réapproprier leur ville, à participer à son épanouissement et la reconfiguration de l’espace qui est le sien», a déclaré en substance M. Mansouri. Par ailleurs, l’orateur, soutenu par deux parlementaires présents à cette rencontre, a tiré à boulets rouges sur les assemblées populaires communales qui se sont succédé à la tête de la commune de Béjaïa : «La faillite qui a entouré les différents mandats depuis deux décennies a fait que nous avions assisté passivement à la dégradation de tous les indicateurs permettant l’épanouissement d’une ville», a-t-il déploré. Ce cadre de la santé, qui dit avoir mis beaucoup de temps pour prendre «cette lourde décision» promet, s’il est élu P/APC de la commune, «de rendre aux citoyens l’espoir de vivre dans une cité propre et sécurisé»

B. S.