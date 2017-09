Des citoyens ferment la RN75, l’APC et la daïra de Timezrit

Par DDK | Il ya 31 minutes | 19 lecture(s)

La nécessité de l’amélioration des conditions de vie des citoyens poussent parfois ces derniers à sortir dans la rue pour faire part, et souvent de manière violente, de leurs revendications. Ce fut le cas, hier, à Tala Hamza et Timezrit. En effet, des habitants de la commune de Tala Hamza ont bloqué, hier, la route nationale n° 75, reliant Bejaïa à Amizour, à proximité d’Ighil Ouberouak. Par cette action, ils exigent la reprise des travaux d’installation du réseau de gaz de ville, à l’arrêt depuis près de deux ans. Dans la foulée, ils demandent aussi la réalisation d’un réseau d’assainissement et le bitumage des routes «qui deviennent des patinoires en période des grandes pluies suite au creusage effectué pour les besoins du projet de raccordement au gaz». En intervenant sur les ondes de la radio locale, le maire de la localité incombe la faute à la SDE qui, d’après lui, n’a pas honoré les situations financières de l’entreprise réalisatrice. Dans la commune de Timezrit, les habitants du village de Chekoura ont cadenassé les sièges de la mairie et la daïra de la localité, pour exiger l’aménagement de la route qui mène vers leur quartier, ainsi que la réfection de l’éclairage public et la réalisation d’un réseau d’assainissement.

A Gana.