Six dealers arrêtés

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Les éléments de la gendarmerie de Corso ont procédé, la semaine dernière, à l'arrestation de six individus accusés de trafic de kif traité et de psychotropes. Ce coup de filet a été déclenché, de nuit, en date du 4 septembre 2017, sur la base d’une information faisant état de l'entrée d'une quantité de drogue dans un des quartiers de la localité citée. Ayant rapidement encerclé cet endroit, les gendarmes ont, alors, interpellé un suspect. Après l’avoir soumis à une fouille corporelle, il s’est avéré que celui-ci était en possession de trois plaquettes de kif traité et de 260 comprimés de psychotropes de marque Rivitrol. La perquisition effectuée au domicile de l’un de ses complices aura permis, peu après, de trouver une autre quantité de résine de cannabis et des comprimés de psychotropes de marque «DIZAPAM». Exploitant des indices précis, les enquêteurs ont pu arrêter, ensuite, quatre autres personnes impliquées dans cette affaire. Âgés entre 18 et 35 ans, les six mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt pour les chefs d’inculpation de détention la drogue et de stupéfiants, et leur commercialisation.

Salim Haddou.