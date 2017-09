«L’objectif : l’adhésion de tous les villages»

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

«Un homme libre ne peut pas vivre dans un environnement sale. Notre association s’attèle depuis des années à organiser les villages de Tizi-Ouzou, afin de faire reculer la saleté qui envahit notre région. Nous voulons créer dans chaque village une cellule pour sensibiliser la population quant à l’importance de la protection de la nature et organiser des opérations de nettoyage à longueur de l’année. Aujourd’hui, nous sommes à Aït Abdelmoumène, l’adhésion des associations et des comités de villages nous a permis d’organiser cette grande opération. Il suffit d’un peu de volonté et de civisme pour faire revenir la propreté. Nous demandons au chef de daïra et aux maires de nous attribuer des bureaux pour pouvoir travailler à l’aise, car parfois on se réunit à ciel ouvert. Notre objectif est de protéger la santé de l’homme, de la faune et de la flore en protégeons la nature et redonner à notre wilaya son label de propreté. L’enjeu en vaut le jeu».

H. T.