«Les décharges sauvages seront éradiquées progressivement»

«Cette action est préparée depuis deux mois. Nous avons tenu des réunions avec l’ensemble des acteurs que ce soit les comités de villages ou les associations. Tout a été discuté et planifié. Nous avons par le passé organisé des actions de nettoyage, mais la saleté revient au galop. Cette fois, nous allons faire un travail de sensibilisation régulier et multiplier les actions. D’ailleurs, vendredi prochain, ce sera le tour de la décharge sauvage de Tizgui. Un donateur a mis à notre disposition une case et des camions pour évacuer les détritus. Nous allons clôturer l’espace et mettre un gardien pour empêcher les gens de jeter leurs déchets sur place. Les autorités sont invitées à s’impliquer aussi».

Propos recueillis par H.T.