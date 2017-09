Les auteurs présumés devant le juge

Par DDK | Il ya 1 heure | 157 lecture(s)

Le procès de quatre jeunes, auteurs présumés de l’enlèvement d’une collégienne de 15 ans au premier jour de la rentrée, mercredi dernier, à Mechtras, s’est déroulé avant-hier dimanche. Arrêtés jeudi dernier par des éléments de la Gendarmerie, les quatre individus, âgés entre 20 et 32 ans et originaires de Boghni, ont, d’abord, été présentés devant le Parquet qui, après de longues heures d’audition, transférera l’affaire au juge d’instruction. Et ce n’est que tard dans la soirée que ce dernier a ordonné de placer trois sous mandat de dépôt et le quatrième sous contrôle judiciaire. Quant aux griefs retenus contre eux, comme ladite affaire est toujours en instruction, il nous a été simplement signifié, par la défense, qu’il ne s’agirait que de «détournement de mineure». Au demeurant, il faut signaler que cette affaire avait connu rapidement son épilogue suite à la rapide mobilisation de la Gendarmerie locale qui a vite déclenché les recherches après l’alerte des parents, inquiets de ne pas voir leur fille rentrer. Les investigations furent lancées sur le terrain dans la soirée, pour se poursuivre jusqu’au lendemain. En effet, le lendemain matin, les enquêteurs locaux de la Gendarmerie furent informés par leurs pairs du centre national de criminologie de Bouchaoui, après exploitation des messages échangés sur Facebook par la collégienne peu avant sa disparition, sur la localisation du principal auteur que les gendarmes n’eurent aucune peine à interpeller à Mechtras. Il s’agit d’un jeune homme d’une vingtaine d’années qui les conduira ensuite, non seulement, jusqu’au logement où était séquestrée la victime, sis à Boghni, mais il donnera, également, les noms de ses acolytes qui seront interpellés à leur tour. Cela dit, il faut attendre encore quelques jours pour connaître exactement les griefs retenus contre les quatre auteurs de cet acte.

Essaid Mouas