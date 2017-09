Quatre partis accusent le maire à Ouaguenoun

Par DDK | Il ya 1 heure | 179 lecture(s)

Les sections RND, RCD, MPA et FFS de la commune d’Ouaguenoun dénoncent une transgression de la règlementation en matière de la légalisation des signatures apposées sur les formulaires de parrainage des listes indépendantes au niveau de leur commune. En effet, selon ce qu’ils ont affirmé dans une déclaration rendue publique et dont nous détenons une copie, «l’actuel P/APC, à travers un de ses adjoints qui s’est érigé en chef de service de la réglementation générale et de l’état civil, veut organiser sa propre succession, en favorisant une liste indépendante en perspective des prochaines locales, en mettant à sa disposition l’administration publique». Les quatre partis pointent du doigt la transgression de la réglementation en matière de la légalisation des signatures pour les indépendants qui exigent la présence physique du signataire muni de sa pièce d’identité, de sa carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription sur la liste électorale. À Ouaguenoun, d’après les plaignants, les choses ne se passent pas dans les normes, à cause de «l’inquiétude du P/APC pour sa gestion chaotique qui a mis à mal sa représentativité». Les initiateurs de la déclaration se réservent le droit de saisir qui de droit, s’agissant du président de l’APC et de son adjoint, sensés veiller au respect des lois de la République et leur application au lieu des les bafouer.

K. H.