La criminalité en baisse !

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

La cellule de communication et relation publique de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a rendu public, dans un communiqué de presse, le bilan des activités des différents services de la Sûreté de wilaya. Ces derniers ont eu à traiter différentes affaires. Au chapitre crimes et délits contre les personnes, les services de la police judiciaire ont traité un total de 103 affaires, mettant en cause pas moins de 152 personnes. S’agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, les mêmes services ont eu à traiter 39 affaires, impliquant 61 personnes, dont 13 ont été mise en détention préventive. Concernant les infractions à la législation des stupéfiants et psychotropes, les services de la Sûreté de wilaya ont traité 16 affaires, mettant en cause 21 personnes. Au volet relatif aux atteintes aux bonnes mœurs, 4 affaires ont été traitées, impliquant 9 personnes, dont 7 ont été placées en détention préventive. Au volet relatif à la lutte contre la criminalité urbaine, ces mêmes services ont initié 385 opérations coup de poing ciblant 482 lieux. 18 personnes ont été mises en détention préventive lors de ces opérations. Enfin, au volet sécurité publique, 43 accidents de la circulation ont été recensés, causant la mort de deux personnes, 30 mises en fourrière ont été prononcées et 449 permis de conduire ont été retirés.

