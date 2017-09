Plus de 15 quintaux de kif saisis

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi une grande quantité de kif traité, s’élevant à dix quintaux, au niveau de Tindouf. En outre, à Tamanrasset et In Guezzam, des détachements de l’ANP ont intercepté un contrebandier et saisi un véhicule tout-terrain, 1,6 tonne de denrées alimentaires et des outils d’orpaillage, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à El Bayadh, Tlemcen et Mascara, deux narcotrafiquants, quatre contrebandiers et saisi 51,5 kilogrammes de kif traité et 2 690 paquets de tabac. Pour ce qui est de la lutte contre l’immigration clandestine, des Gardes-frontières ont arrêté, à Béni Saf, «14 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale, tandis que 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar et Naâma», a ajouté le bilan du MDN. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, le MDN a indiqué que trois abris pour terroristes ont été détruits, lundi passé, à Bouira par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de ratissage et de fouille à Bouira, un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 11 septembre 2017, trois abris pour terroristes», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par le ministère de la Défense nationale. Il est utile de rappeler que quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, dimanche passé, à Bordj Badji Mokhtar, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP).

Samira Saïdj