La coordination nationale reçue par le wali de Bouira

Le nouveau wali de Bouira, M. Limani Mustapha, a reçu, lundi, une délégation de la coordination nationale de la garde communale, chapeautée par le coordinateur de la wilaya de Bouira, M. Dhif Abdelkader. En effet, selon un communiqué des gardes communaux, adressé à notre rédaction hier, c’est suite à une invitation du wali que cette rencontre a eu lieu lundi dernier, au niveau du siège de la wilaya et en présence de l’inspecteur général de la wilaya. D’après le compte-rendu des gardes communaux, cette rencontre constitue un premier contact avec le nouveau wali. Ils ont aussi tenu à saluer cette initiative, et qui selon-eux démontre l’existence d’une volonté politique réelle pour la concrétisation de leurs revendications : « Deux mois seulement après son installation, le nouveau wali de Bouira a tenu à recevoir nos représentants pour établir un premier contact. Il s’agit d’une première au niveau de la wilaya de Bouira et nous avons tenu à exposer nos principales revendications pour l’amélioration de la situation socioprofessionnelle des gardes communaux », lit-on dans cette déclaration où les rédacteurs ont insisté pour la poursuite de la politique de l’Etat pour la reconnaissance effective des sacrifices des gardes communaux : «Lors de notre rencontre avec le wali, nous avons insisté pour la continuation des programmes d’aide et d’accompagnement des gardes communaux, à l’image de la réservation de quotas de logements sociaux, de l’intégration des anciens gardes communaux dans la fonction publique et la prise en charge des familles des martyrs», ont-ils précisé. Toujours selon les gardes communaux, le wali de Bouira s’est engagé lors de cette rencontre à poursuivre les efforts pour la concrétisation de l’ensemble des accords signés entre la coordination nationale des gardes communaux et le premier Ministre : «Après lui avoir exposé nos principales revendications et certaines doléances particulière à la wilaya de Bouira, M. Limani s’est engagé solennellement à poursuivre les efforts sur le terrain pour la concrétisation de l’ensemble des accords que nous avons signé avec le gouvernement. Nous nous sommes engagés de notre part, à accompagner les autorités de la wilaya dans leurs efforts», ont-ils conclu.

Oussama. K.