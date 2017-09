Une bande de voleurs arrêtée

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Des éléments de la sûreté de la daïra de Kherrata ont mis fin aux agissements d’une bande constituée de cinq malfaiteurs, natifs de Kherrata, dont l’âge oscille entre 23 et 31 ans, spécialisés dans le vol de batteries d’engins et véhicules de gros tonnage. Alertés par la multiplication de plaintes pour vol de batteries, les policiers ont diligenté une enquête avec l’élargissement de compétences aux communes limitrophes pour aboutir, enfin, à l’arrestation de cette bande. Cette dernière agissait de nuit et procédait à la revente des batteries volées à prix bas. Une fois arrêtés, il a été retrouvé en leur possession 22 batteries de divers ampérages. Pour les chefs d’inculpation de vol et constitution d’une bande malfaiteurs, les cinq individus ont été présentés au parquet de Kherrata.

A Gana.