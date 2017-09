Sit-in devant la wilaya et la daïra...

Par DDK | Il ya 35 minutes | 63 lecture(s)

Les non-bénéficiaires des logements sociaux à Bouira sont revenus à la charge, hier. En effet, plusieurs dizaines de citoyens ont protestés, hier, devant les sièges de la daïra et de la wilaya. Deux rassemblements simultanés à travers lesquels les protestataires ont réclamés le gel de la liste des 814 logements sociaux rendue publique, lundi dernier. Ils réclament aussi la mise en place d’une commission d’enquête du ministère de l’Habitat pour «éclairer l’opinion public sur les critères d’attribution de ces logements». Ces derniers estiment que les critères essentiels de l’attribution, à l’image de l’ancienneté des dossiers et de la situation des postulants, n’ont pas été respectés. Une pétition a été lancée, hier, par un groupe de demandeurs de logements, qui sera adressée au wali de Bouira et au ministre de l’Habitat, et ce en parallèle au dépôt des recours au niveau de la commission des recours de la wilaya. Selon les protestataires, pas moins de 310 recours ont été déjà déposés depuis lundi dernier. «Nous maintiendrons la pression jusqu’à la satisfaction de nos revendications. La liste comporte plusieurs irrégularités. Des citoyens de la commune qui attendent des logements depuis les années 1990 n’ont pas été inclus, alors que des jeunes de moins de 30 ans avec des dossiers de moins d’une année en ont bénéficié. Les autorités locales doivent rendre public les barèmes sur la base desquels ils ont optés pour cette liste», nous explique Mohand, un habitant de la cité 140 logements. Ce dernier affirme qu’il vit avec sa famille composée de 14 membres dans un appartement F3 : «Le chef de la daïra m’a dit que je n’ouvrais pas droit à un logement, alors que la commission de logement, qui s’est déplacée chez nous, m’a donné un avis favorable. D’autres exemples comme mon cas sont nombreux. Certains habitent des anciennes maisons qui menacent ruine au centre-ville et d’autres dans des garages, on se demande à quand la délivrance ? ». À noter que les protestataires ont promis de revenir à la charge, en organisant un autre rassemblement la semaine prochaine, si les autorités compétentes ne réagissaient pas à leurs revendications.

Oussama Khitouche