... Ça a failli dégénérer à l’ancienne ville

Il ya 36 minutes

Plusieurs personnes habitants dans des haouchs ont manifesté, hier, leur colère au niveau de l’ancienne ville, suite à l’affichage des listes des logements sociaux. Dans certains quartiers de la vieille ville de Bouira, des banderoles étaient accrochées pour demander le droit d’être recasés. Les attroupements ont rapidement débordé sur la voie publique et craignant des dépassements, des policiers ont dû procéder à l’interpellation d’une quinzaine de personnes, dont un correspondant local de presse dans la foulée. Certains mécontents rencontrés sur place demandaient, entre autres, à ce que les listes soient entièrement revues : «Il y a sur ces listes des femmes célibataires et des femmes divorcées qui n’ont pas d’enfants et nous avons même lu des noms de personnes célibataires qui figurent sur ces listes alors que des pères de famille avec enfants à charge ont été écartés des listes de bénéficiaires ! Les autorités doivent revoir leurs copies sinon la situation risque de déborder», s’exclame Hamid, un habitant des haouchs de la vieille ville de Bouira. Quelques heures auparavant, le wali de Bouira (voir papier ci-contre), lors d’un conseil de wilaya, s’était dit satisfait de la manière dont les listes des bénéficiaires des logements sociaux avaient été confectionnées. Il s’était même félicité de la sagesse des non bénéficiaires qu’il avait tenu à rassurer en leur promettant que d’autres programmes de logements sociaux seront réceptionnés prochainement. Selon des sources présentes sur les lieux, les non bénéficiaires des logements sociaux se sont vite dispersés.

H. B.