Un jeune de Bouira arrêté en possession d’une arme à feu

Par DDK | Il ya 37 minutes | 67 lecture(s)

Les services de la sûreté de daïra de Tazmalt ont procédé à l’arrestation d’un individu, âgé de 30 ans, résidant à Bouira et répondant aux initiales de A. M., en possession d’une arme à feu de type MAB. C’est suite à des informations parvenues aux services de ce commissariat, faisant état de la présence, dans la région de Tazmalt, d’un individu en possession d’une arme à feu, que les policiers ont pris toutes les dispositions nécessaires pour arrêter celui-ci alors qu’il était à bord de son véhicule. Après une fouille corporelle et une fouille minutieuse du véhicule, il a été retrouvé, soigneusement caché, cette arme à feu et deux cartouches. Pour détention illégale d’arme à feu, il a été présenté au parquet du tribunal d’Akbou. Par ailleurs, dans le cadre d’une campagne menée dans le but d’optimiser la sécurité des citoyens et de leurs biens, les mêmes services ont procédé à l’arrestation de sept individus impliqués dans diverses affaires liées à l’ivresse publique, le port illégal d’arme blanche et détention de drogue.

A. G.