Deux cybercriminels arrêtés par la police

Par DDK | Il ya 36 minutes | 61 lecture(s)

Deux cybercriminels présumés, âgés de 31 et 35 ans, ont été arrêtés, en début de cette semaine, par la police judiciaire de Boumerdès. Dans un communiqué qui nous a été parvenu, les services de sécurité précisent que l’arrestation de ces deux individus est intervenue suite à des plaintes déposées par deux femmes et un homme, auprès de leurs services. Ces personnes se sont plaintes aux policiers suite «aux menaces de publication de vidéo compromettante, pour les unes, et d’insultes répétées sur internet, pour l’autre». Et c’est sur la base de l'exploitation de certains indices que les enquêteurs de la police judiciaire sont parvenus à démasquer, puis à interpeller, ces deux présumés cybercriminels. Originaires de la circonscription de Boumerdès, les deux mis en cause ont été aussitôt conduits au commissariat où ils ont signé un procès verbal, reconnaissant leurs méfaits. «Leurs dossiers ont, par la suite, été envoyés à une juridiction départementale spécialisée», conclut le communiqué de presse de la brigade de recherches et d'investigations de la wilaya.

Salim Haddou