L’opposition c’est s’opposer constructivement

Par DDK | Il ya 22 minutes | 55 lecture(s)

S. Ait Hamouda

L’opposition ou plutôt les oppositions se sont mêlé les pinceaux au point de cacher, avec un tamis, les problèmes internes qu’elles vivent organiquement pour des questions de leadership. Que l’opposition joue son rôle de contre-pouvoir, ceci est bien sûr sa mission mais pas au point de tout mettre entre parenthèses et jouer contre ce qui est entrepris par le gouvernement qu’il soit bon ou mauvais. Ils tombent à bras raccourcis sur l’ensemble des décisions de l’exécutif. Comme si les vrais patriotes ne pouvaient être que de leur côté et jamais au sein du pouvoir. Ceux qui sont dans le pouvoir ou ils sont étrangers de ce pays ou ils n’ont pas compris ou trop, c’est selon l’angle de vue de chacun. Que l’on résume, un tant soit peu, le schéma dans lequel ils grenouillent, d’abord il est tracé avec la certitude de celui qui ne peut se tromper, il est nébuleux, verbeux, pas trop fourni en lexicologie, en belles formules, ensuite il offre la possibilité à plusieurs lectures : l’une pour la consommation de Monsieur tout le monde et l’autre pour les initiés. C’est là où le bât blesse, que l’on se fourvoie dans la formulation obscure c’est à la limite acceptable, que l’on se laisse aller à des supputations négatives et catastrophistes c’est le rôle qu’ils se réservent, mais qu’ils appellent prospectives des scenarii de malheur et d’affliction pour un peuple qui en a vu d’autre, c’est tromper son monde et l’acculer au désespoir. Ce qu’ils reprochent à ceux qui ne sont pas d’accord avec leurs thèses c’est de répondre à une invitation d’un chef de parti pour construire une coalition, somme toute logique avec ce qu’ils partagent en commun. Et après, si je ne suis pas d’accord avec toi ça ne veut pas dire que je suis ton ennemi et qu’on va s’étriper, à couteaux tirés ad vitam aeternam. Il faut avoir le courage de s’asseoir à la table des parlementaires et discuter en hommes civilisés. C’est cela la démocratie, rien que cela. Tout le reste n’est que verbiage stérile.

