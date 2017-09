Conclave de la coordination des patriotes et des GLD

Par DDK | Il ya 23 minutes | 53 lecture(s)

Les membres de la coordination de wilaya, des éléments Patriotes et des groupes de légitime défense (GLD), mobilisés durant la décennie noire pour combattre le terrorisme, se sont réunis hier en conclave, dans la ville d’Aïn-Bessem, pour débattre de la situation socioprofessionnelle de ces deux catégories. En effet et selon M. Samir Hamoudi, président de la coordination de la wilaya de Bouira, les présents lors de cette réunion, ont reconduit les mêmes revendications, à savoir la reconnaissance officielle des sacrifices des éléments Patriotes et GLD, durant la décennie noire, la prise en charge des familles des victimes d’assassinats et des blessés, l’accès aux logements sociaux, l’insertion de ses éléments dans les rangs des services de sécurité ainsi que l’augmentation de la prime octroyée par les pouvoirs publics. « Le constat est alarmant. Les pouvoirs publics continuent de marginaliser ces deux catégories et nos revendications légitimes n’ont toujours pas été prises en considération, malgré nos nombreuses actions de protestations. Nous réclamons essentiellement un statut particulier qui sera un gage de reconnaissance officielle de nos sacrifices pour sauvegarder la République. Aujourd’hui encore, des milliers de patriotes de la wilaya de Bouira, souffrent de problèmes de santé, de chômage et de mal logement. Nous ne pouvons rien faire avec la petite prime que l’Etat nous accorde, nous sommes livrés à nous-mêmes ! », déclare M. Hamoudi, qui ajoute que les membres de la coordination sont favorables à une nouvelle action de protestation : « Nous n’avons d’autres choix que de continuer nos actions de rue, dans l’espoir que les pouvoirs publics répondent favorablement à nos doléances légitimes. Nous souffrons de cette situation de précarité, particulièrement celle de nos camardes assassinés par les terroristes, leurs familles se sentent aujourd’hui abandonnées par tout le monde ! », poursuit-il. Le cas des patriotes licenciés a aussi été soulevé. Ces derniers exigent le règlement de leur situation. Pour rappel, plus de 7000 éléments Patriotes et GLD ont été mobilisés durant la décennie noire dans la wilaya de Bouira pour appuyer les services de sûreté dans la lutte contre les terroristes. Ces hommes conduits sous les ordres de feu Commandant Si El-Makhfi, ont contribué d’une manière efficace dans cette lutte.

Oussama Khitouche