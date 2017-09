«Le nombre d’accidents en baisse»

Par DDK | Il ya 22 minutes | 55 lecture(s)

Le directeur général du Centre de prévention de la sécurité routière, Ahmed Naït El Hocine, a fait état d’une «constante baisse» des accidents de la circulation routière, durant les 7 premiers mois de l’année 2017. «En référence aux statistiques de l’accidentalité routière recueillies au cours de l’année 2016 et durant les sept premiers mois de l’année 2017, nous sommes dans une baisse constante», a affirmé M. Naït El Hocine, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale en fin de semaine dernière. Au cours des sept premiers mois, il a été enregistré 14 904 accidents, «soit une baisse de 14% par rapport à la même période de 2016», a-t-il dit. Pour ce qui est du nombre de morts engendrés par ces drames, «on a constaté qu’il y a eu une baisse de près de 13,19%, et une diminution de 18% du nombre de blessés», a-t-il encore ajouté. M. Naït El Hocine a tenu à souligner, dans ce cadre, que ces résultats sont le fruit «des efforts entrepris par les services de sécurité ainsi que des campagnes de prévention mises en place». «Ce sont des résultats très encourageants, qui sont venus suite à des efforts considérables menés par les différents partenaires, notamment en matière de prévention et de sensibilisation», a-t-il indiqué. Pour ce qui est des causes de ces drames, l’invité de la radio a mis en cause les jeunes conducteurs, «impliqués dans 35% des accidents de la route, ainsi que les détenteurs d’un permis de moins de cinq années, lesquels sont à l’origine de 50% de ces calamités», a-t-il fait savoir. Le même responsable estime «judicieux de s’inspirer des standards internationaux en la matière, particulièrement en élevant le niveau de formation des futurs conducteurs et en menant la lutte contre le phénomène de remise des permis de complaisance».

Samira Saïdj