300 milliards d’impayés aux entrepreneurs

Par DDK | Il ya 22 minutes | 75 lecture(s)

Les dettes de l’État envers les entrepreneurs de gaz et d’électricité, chargés de la réalisation des canalisations du gaz de ville dans les villages de la wilaya de Béjaïa, restent un frein à la généralisation de l’opération.

Le chiffre global de ces dettes s’élève, selon les déclarations du président de l’association des dits entrepreneurs, M. Hanafi Remila, à plus de 300 milliards. Et sur cette dette, seule une tranche de 40 milliards a été payée, toujours selon les dires de ce responsable. Le reste, les entrepreneurs l’attendent toujours pour reprendre leur travail dans les chantiers qui sont à l’arrêt depuis plus de deux ans pour certains. Conscient de la difficulté de cette situation, le ministre de l’Energie et des Mines, M. Mustapha Guitouni, lors de son passage mardi dernier dans la wilaya de Béjaïa, a tenté de rassurer les entrepreneurs quant à la liquidation et au paiement intégral de leurs créances. Il déclare, en effet, au micro de la radio locale que «l’État continuera de payer les entrepreneurs de gaz et d’électricité jusqu’à l’épuisement de toutes les factures.» De son côté, le président de l’association des dits entrepreneurs souligne que «la déclaration du ministre est la bienvenue, mais elle reste encore qu’une promesse de payer.» Et des promesses, toujours selon ses dires, «les entrepreneurs en ont déjà reçues.» La dernière en date, met-il en avant, est de leur régulariser toutes les situations avant la rentrée sociale. Or, on est à la mi-septembre et seule la première tranche de 40 milliards a été payée alors que le total des factures se monte à plus de 300 milliards. Sur sa lancée, il affirme que plus de 90% des entreprises de gaz et d’électricité sont à l’arrêt pour le non paiement de leurs situations. Certaines ont même été contraintes de vendre leur matériel de terrassement pour faire face aux salaires de leurs travailleurs.

B. Mouhoub