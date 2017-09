Un problème à régler «en urgence»

Par DDK | Il ya 23 minutes | 70 lecture(s)

La ministre de l'Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, a annoncé son intention de régler le problème de la surcharge des classes qui se pose avec acuité et qui risque de peser lourd sur le bon fonctionnement des écoles. En effet, la première responsable du secteur a affirmé, dans un communiqué rendu publique, qu’il faut régler en urgence le problème de la surcharge des classes au niveau des établissements scolaires. S’exprimant en marge d’une visite inopinée effectuée à l'école primaire Mahmoud Turki de Cheraga (Alger ouest), la ministre a souligné «la nécessité de régler en urgence le problème de la surcharge des classes, notamment après avoir constaté l'existence dans cet établissement de deux classes de 43 élèves», selon le même communiqué. Il convient de rappeler que les syndicats autonomes du secteur ont affirmé que le problème de la surcharge des classes va se poser encore cette année, dans les centres urbains et les nouvelles citées et nouveau programmes de réalisation des logements qui ne sont pas suivis de réalisation des infrastructures écolières. Par ailleurs, la ministre de l’Éducation a insisté sur «l’impératif d'améliorer la performance pédagogique et de l'adapter au niveau des élèves et de leur nombre en classe». Dans le même ordre d’idée, Mme Nouria Benghabrit a mis l’accent sur «l'importance d'assurer la disponibilité des livres scolaires dans tous les établissements éducatifs à l'échelle nationale, une fois la période d'évaluation diagnostique achevée». La ministre de tutelle a, lors de cette visite, constaté que «tous les élèves disposaient de leurs livres scolaires dans toutes les matières». Cette visite a été une occasion pour la ministre de l’Éducation pour s'enquérir du déroulement de la première semaine de la rentrée scolaire, de la mise en œuvre de la circulaire-cadre adressée par le ministère de l'Éducation nationale en juillet 2017 à l'ensemble des directions de l'éducation à l'échelle nationale. Cette visite a également permis à la première responsable du secteur de s’enquérir du déroulement des cours dans cette école qui compte 371 élèves, répartis sur 12 classes et encadrés par 14 instituteurs.

L.O.CH