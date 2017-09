"Ça peut rapporter 38 milliards de DA par an"

Par DDK | Il ya 22 minutes | 64 lecture(s)

Selon la directrice générale de la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie (CACI), Mme Ouahiba Behloul, l’activité de récupération et de valorisation des déchets est susceptible de rapporter 38 milliards de dinars, annuellement.

"Rien que dans la filière Produits en téréphtalate d'éthylène (PET telles les bouteilles en plastique), laquelle génère un volume de déchets de l'ordre de 350 000 tonnes/an, un nombre de 7 600 emplois peut être créé", a fait savoir, jeudi, à Alger, Mme Behloul, lors d'une conférence de presse pour annoncer la tenue de la 2e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets (REVADE), prévu du 9 au 12 octobre prochain au Palais des expositions (Pins maritimes). Elle a ajouté, dans ce sillage, "que des statistiques récentes montraient que sur un marché de prés de 300.000 tonnes/an de déchets spéciaux (pneus, huiles usagées, batteries...) en Algérie, seulement 150.000 tonnes sont valorisées et exploitées, soit 50% ". À ce propos, elle a relevé un certain intérêt d'entreprises privées algériennes et étrangères pour la valorisation et la récupération des déchets. "Une dizaine d'entreprises privées et nationales activent actuellement dans la récupération et la valorisation des pneus usagés qui sont destinés à la réalisation, principalement, de tapis de routes dont le marché reste très prometteur", a-t-elle dit. Mme Behloul a souligné que des entreprises américaines, françaises et sud-africaines avaient manifesté leur intérêt pour réaliser des pôles industriels dans le recyclage du matériel informatique. "La réduction des ressources financières extérieures de l'Algérie incitait à rechercher de nouveaux moyens permettant de contribuer à la substitution de la production locale aux importations, et ce, en exploitant d'une manière optimale les ressources productives disponibles localement tels la récupération et le recyclage des déchets", a-t-elle expliqué. Et d'ajouter : " cette activité permet la diversification des investissements et la création de nouvelles entreprises". La même responsable a indiqué que la promotion et le développement de la gestion et la valorisation des déchets industriels, et l'encouragement de l'investissement dans ce créneau pour la création de nouvelles entreprises "figurent parmi les principaux objectifs de cet événement".

Samira Saïdj.