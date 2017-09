Le couscous traditionnel kabyle exposé

Par DDK | Il ya 22 minutes | 59 lecture(s)

C’est à un véritable défi que se sont lancés les artisans-producteurs du couscous traditionnel kabyle pour conquérir le marché russe, à l’occasion de la tenue du Salon international de l’agroalimentaire «Word Food Moscou-2017», du 11 au 14 septembre. En effet, c’est M. Merzouk Amrouz, gérant de la «Maison Frikat couscous» qui a eu l’occasion de porter ce plat traditionnel de la Kabylie et de le faire connaître aux Russes. à la veille de son départ pour Moscou, M. Amrouz déclarait : «Il faut savoir que je vais pour faire la présentation de nos produits artisanaux, dont le couscous traditionnel, roulé à la main, comme également d’autres produits bio de notre région, la Kabylie. Au demeurant, nos produits n’ont rien à envier aux autres produits fabriqués à l’étranger, tant sur le plan de la qualité que sur le plan de la présentation de l’emballage avec un design de haut niveau (…) Les investisseurs de tous les pays cherchent à conquérir d’autres marchés et pourquoi pas nous qui sommes capables de faire mieux et dans notre propre domaine. J’irai avec beaucoup de produits bien emballés, soit en plastique ou en carton, tels le couscous de blé, d’orge, de mais, de riz, d’herbes ainsi que du berkoukes, du frik, h’rira et beaucoup d’autres produits».

Essaid Mouas