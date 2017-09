3 éléments de soutien au terrorisme arrêtés

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Mises en état d'alerte, les forces de l'ANP ont réalisé de nouvelles opérations fructueuses au cours de la semaine dernière, particulièrement dans le centre du pays. Coup sur coup, après l'interpellation de trois relais de l'ex-GSPC - AQMI aux alentours de Bouira, les militaires ont, ce week-end, mis fin à la cavale de trois autres membres d'un réseau de l'organisation sanguinaire sus mentionnée, dans la wilaya voisine de Médéa. Le communiqué du ministère de la Défense nationale, qui confirme cet important coup de filet, cite le déclenchement simultané d'autres opérations décisives dans des anciens fiefs de l'islamisme armé. Ces coups de filets successifs démontrent bel et bien que le niveau d'alerte y est relevé. Et personne ne peut nier que toute action de démantèlement de filières islamistes subversives est une prévention contre un éventuel attentat. Les détachements locaux de l'ANP, qui s'assignent l'objectif d'enrayer les exactions de ces ''résidus'' des anciennes phalanges d'El Ansar et de Houmat Daawa Salafia, sévissant dans certaines parties de la Kabylie et du Zaccar, viennent aussi de déclencher des ratissages fructueux : pas moins de douze casemates démolies sitôt découvertes, au niveau des monts de l'ouest de Tipaza, avec récupération d'un important arsenal de guerre, ainsi que quatre autres caches terroristes à l'Est de Boumerdès, près de Cap Djinet, a-t-on signalé. Dans le même temps, les militaires ont saisi un fusil d'assaut de type Seminov et une quantité de munitions du côté de Jijel où, tout récemment, deus autres terroristes se sont rendus, avec armes et bagages, aux autorités. Salim Haddou