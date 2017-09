Le CLOA dans le cloaque

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

«Si je peux apporter une certaine stabilité à l’ordre des architectes à Bouira, je resterai président, sinon je jetterai l’éponge !». C’est par cette sentence, exprimé par son président, que s’est achevée la réunion houleuse des architectes de la wilaya de Bouira qui ont répondu présents à l’appel du Conseil Local de l’Ordre des Architectes (CLOA). Ils étaient 25 architectes à s’être présentés, hier, au niveau du théâtre communal Sadaoui Salah, pour une rencontre qui n’aura pas été de tout repos. Programmée initialement pour 9h, ce n’est qu’à 10h30, que les quatre membres du nouveau bureau du CLOA, sous la houlette du nouveau président, M Mokraoui Abdelhamid, ont entamé la séance. 4 membres sur 7 est un quorum jugé «insignifiant» par les architectes présents qui ont d’emblée tenu à dénoncer cette défaillance. A l’ordre du jour plusieurs points étaient retenus, dont l’élection des 4 congressistes qui devraient représenter le bureau de Bouira lors du congrès national du CLOA à Alger, le 29 septembre prochain. Une fois l’élection achevée, les membres du CLOA ont exposé aux architectes la situation. Ils expliqueront que «le bureau de Bouira était inopérant du fait que sur les 7 membres désignés, 4 faisaient bande à part, ce qui empêchait le trio formé avec le président du CLOA de prendre des décisions». Le président sortant du CLOA, M. Kermia Ali, a été invité à présenter le bilan moral et financier devant l’assistance. Pour le bilan financier, il sera déclaré qu’il se trouve chez le comptable. Quant au bilan moral, M. Kermia dira que tous les architectes sont au courant des différentes journées techniques organisées au cours de son mandat. Ces explications feront l’objet d’interventions houleuses de la part d’actuels membres du bureau et dans l’assistance. Après s’être expliqué, l’ex-président finira par annoncer sa démission publiquement et quittera la séance avant qu’elle ne soit levée. L’absence des 3 autres membres du bureau du CLOA compliquera davantage la situation, bloquant pour ainsi dire toutes prises de décisions. Devant autant d’accusations sans qu’aucun des absents ne puisse répondre, la séance tournera vite à des supputations sur le mandat des anciens membres de ce bureau, «d’anciens membres pourtant reconduits», soulignera un intervenant. Ce à quoi, M. Mokraoui Abdelhamid, actuel président du CLOA, répondra que seulement 8 postulants s’étaient présentés aux dernières élections pour élire les membres du bureau, le 27 juin dernier. Un spectacle désolant et les différents motifs avancés par l’actuel et l’ex-président du CLOA pour justifier la mésentente entre les deux parties n’arriveront pas à éclaircir et apaiser la situation. En l’absence de passation de consignes et après avoir écouté longuement les différents intervenants, il a été décidé de réunir, au cours de la semaine prochaine, les membres du CLOA de Bouira en présence d’architectes, pour tenter une réunion de conciliation. Ce n’est qu’aux environs de 15h que des résolutions ont été adoptées en convenant que le compte bancaire du CLOA devait être bloqué en urgence en avertissant le conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) sur la situation prévalant à Bouira. Des intervenants ont souligné l’urgence également de remettre sur rail le CLOA, sous peine de le voir inopérant pendant plusieurs mois, le temps de réélire des nouveaux membres de ce bureau.

Hafidh Bessaoudi