Les têtes-de-listes connus !

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Les listes électorales sont enfin connues au niveau de Draâ Ben Khedda. Ainsi, la réunion de la commission de choix de candidatures de la section FFS de Draâ Ben Khedda a opté pour Mustapha Bouarour. Le tête-de-liste du plus vieux parti de l’opposition, le FFS, est connu à l’issue de la réunion qui a eu lieu avant-hier, vendredi. Mustapha Bouarour n’est autre que le frère du défunt Ali Bouarour déjà pressenti, avant sa mort, comme tête de liste FFS. Même si la liste est déjà partiellement connue, le tête-de-liste, contacté par nos soins, se garde de la rendre publique. Il est à rappeler que Mustapha Bouarour était un fonctionnaire à l’APC de Draâ Ben Khedda, où il a assuré plusieurs responsabilités dans différents services. Actuellement, il est à la retraite. «C’est un gars qui connait bien la maison (l’APC) et la commune en générale. Il est serviable», avance un citoyen du centre-ville. Interrogé sur ses premières intentions et missions, M. Bouarou dira : «Le plus grand souci est de désinfecter la commune qui doit reprendre son image d’autan !» Concernant les autres partis, le FLN a opté pour Nacer Boukris, le MSP place l’actuel vice-président Kamel Djeghlouli tête de liste, au RND, on avance le nom de Smaïl Boukris, cousin du tête-de-liste FLN et ancien maire FLN de Draâ Ben Khedda qui est passé au MPA lors des dernières élections. Pour la commune de Tadmaït, c’est l’universitaire Chaou Ahcène, ex du PT, qui est retenu tête de liste FFS. Une liste Indépendante sera conduite, à Tadmaït, par Kamel Hamaïdi, ex-maire FFS. À Tirmitine, c’est l’actuel P/APC M. Saïd Sénaoui, un Indépendant, qui est toujours en course.

M. A. T.