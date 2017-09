Entre attente des demandeurs et assurances du wali

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Dans la wilaya de Bouira, le programme de l’habitat rural a été gelé depuis deux ans. Cette décision, prise en haut lieu est la conséquence directe de la crise financière qui secoue le pays suite à la chute des prix du pétrole. Ceci dit, et si l’on croit les propos tenus récemment par le nouveau wali Mustapha Limani à l’occasion de l’installation du chef de daïra de M’cheldallah, les choses vont évoluer rapidement dans les prochains jours. En effet, selon le premier magistrat de la wilaya, « il est attendu la notification d’un quota de logements ruraux à Bouira très prochainement». M. Limani avait promis aux personnes, qui l’interpellaient ce jour-là sur le problème du gel de la formule, que le prochain quota sera reparti équitablement sur les communes de la wilaya. Pour rappel, à la mi-août dernier, des demandeurs de logements ruraux avaient fermé les sièges de leurs mairies respectives pour réclamer des aides à l’habitat rural et avaient appelé à la levée du gel qui touche cette formule. Les protestations étaient enregistrées à Lakhdaria, Boukram ou encore à Aghbalou. Dans le cas d’Aghbalou, des villageois avaient déclaré que pas moins de 1200 demandes ont été déposées auprès de leur commune et attendent toujours d’être satisfaites. Les villageois avaient souligné qu’aucun quota n’a été attribué à la commune depuis 2012. Comme eux, ils sont des centaines de villageois à travers la wilaya à espérer décrocher une aide à l’habitat rural et disposer enfin d’un toit. Il faut dire que la formule de l’habitat rural a connu un franc succès. Pour preuve, de tous les segments du logement attribués à la wilaya ces dernières années, cette formule s’est taillé la part du lion. À en croire la direction du logement, de 2005 à fin 2015 pas moins de 48.944 unités ont été attribuées à la wilaya. Selon les mêmes services, 43.464 logements ruraux ont été d’ores et déjà achevés, 4.623 sont en cours de réalisation et 860 non encore lancés. Pour cette année 2017, les mêmes services tablaient sur la réception de 4000 unités. De l’avis même des autorités de la wilaya, c’est l’engouement des villageois pour ce segment de l’habitat qui les a encouragés à inscrire davantage d’unités. Dans les zones rurales, ce segment a sans conteste permis de repeupler les villages de la wilaya où des milliers d’habitants ont fuit leurs domiciles vers les villes durant la décennie noire en laissant derrière eux leurs terres. Cependant, et à la faveur de l’octroi des aides à l’habitat rural, beaucoup de familles ont pu construire des logements et reprendre le travail de leurs terres. Il importe de préciser que beaucoup de ces bénéficiaires souffriraient de l’absence du raccordement au courant électrique. Le problème est de taille et nécessite un véritable plan de prise en charge de la part des services de l’énergie et ceux de la SDC. À Ahl Regab, dans la commune d’El-Hachimia par exemple, ils sont prés de 28 bénéficiaires à attendre depuis plus de cinq (5) ans un raccordement au courant électrique. En plus de cette contrainte, ils sont également confrontés à l’absence de commodités, d’infrastructures d’accompagnement (écoles, dispensaires, etc.) et la dégradation de l’état des routes. Tout ceci demande une prise en charge de la part des pouvoirs publics. Actuellement, l’autre défi des autorités locales est de satisfaire les milliers de nouvelles demandes de l’habitat rural.

Djamel Moulla