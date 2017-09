Débrayage des lycéens

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les élèves des lycées Amar Ladlani sis à Zlibou, et Saïd Mouzarine (ex technicum) sis à Bouhamdoun, ont refusé, hier matin, de rejoindre les bancs de classe. Il était environ 7h30 quand un groupe d’élèves exclus était stationné à Souk El-Khemis, au niveau du carrefour menant vers le lycée Amar Ladlani. Ceux-ci ont invité leurs autres camarades à ne pas rejoindre l’établissement pour se solidariser avec leur cause, qui consiste en leur réintégration. Ce groupe, à l’origine de cette contestation composée d’une vingtaine d’exclus, a réussi ainsi à drainer la majorité des élèves dans leur mouvement. Du côté de l’administration, on croit savoir que seuls 11 ex-élèves ont formulé leurs demandes de réintégration et que celles-ci sont en cours d’examen. Quelques minutes après, on rencontre des élèves du lycée Saïd Mouzarine qui ont rebroussé chemin aussi. C’est la grève aussi là-bas en solidarité avec les exclus de leur établissement. C’est dire qu’il est certain qu’il y avait eu concertation autour de cette grève dans les deux plus grands établissements scolaires de Maâtkas. L’administration va inviter tous les élèves à déposer leurs demandes de réintégration qui seront examinées par les conseils de professeurs, a-t-on appris.

C. A.