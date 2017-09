Dix ans de prison pour deux dealers

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Les éléments de la police judiciaire locale ont procédé, la semaine dernière, à l'arrestation de deux individus accusés de trafic de drogue et de vente de photos pornographiques, au chef-lieu communal d'Ouled Mouss. Cette opération a été déclenchée sur la base du signalement des agissements des deux présumés malfaiteurs dans certains quartiers du centre urbain cité. Méthodiquement surveillés, selon le communiqué de la sûreté de wilaya, les deux individus ont été arrêtés au niveau d'une zone d'activité environnante alors qu'ils roulaient à bord d'un véhicule léger. Les policiers ont trouvé en leur possession une importante somme d'argent provenant de la vente de la drogue, en plus d'une quantité de 100 g de cannabis et d'une pile d'images pornographiques qu’ils s'apprêtaient à revendre. Les deux mis en cause ont été conduits aussitôt au commissariat de la circonscription où ils ont signé un procès verbal reconnaissant leurs méfaits. Âgés entre 34 et 37 ans, ils ont été condamnés, par la suite, à dix ans de prison ferme, après le réquisitoire du procureur de la république près le tribunal de Boudouaou, pour les chefs d'inculpation de détention et de commercialisation de la drogue, s'ajoutant à la propagation et à la revente de vidéos pornographiques.

Salim Haddou