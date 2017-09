Seules 26 communes !

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Un premier lot comportant la réalisation de la station de traitement et les adductions vers les communes de Kadiria, Aomar, Lakhdaria et la partie Sud de la wilaya de Tizi-Ouzou est achevé et mis en service en 2010. Toutefois, les habitants de ces localités n’ont toujours pas étanché leur soif. Mercredi dernier, lors d’un Conseil de wilaya dédié au secteur des ressources en eau, on apprendra que dans le cadre du programme sectoriel de développement, plusieurs opérations ont été lancées pour permettre aux habitants de la localité de Lakhdaria de bénéficier de l’AEP. Lors d’une première opération d’un milliard de dinars au profit des communes de Lakhdaria, Kadiria, Aomar, Bouderbala, Djebahia et Boukram, c’est une population de 157 448 habitants qui en a bénéficié de l’AEP. Les travaux en question ont consisté en la réalisation de 13 stations de pompages, 14 réservoirs de capacité totale de 8 800 m3 et un linéaire de conduite de 107 kilomètres. Pourtant, dans la localité de Madinat El Hayet, dans la commune de Lakhdaria, les citoyens attendent toujours la mise en service de ce réseau. Idem pour les habitants de Boukram qui, après la réalisation d’un réservoir de 500 m3, pensaient avoir mis fin à leur soif. Mais il leur faudra attendre encore que la pose des équipements soit achevée et que l’amenée d’énergie soit réalisée. Des travaux qui devraient être concrétisés avant la fin octobre, selon M. Boulenouar Habib, directeur des ressources en eau de la wilaya de Bouira. Pour la localité de Kadiria, Ziraoua haut et bas, Béni Maaned, Kerfala, Taktiout, Ouled Lalam, Ouled Asem, Lahguia haut et bas et Oulbane, des essais et rinçage des conduites sont en cours et l’eau devrait couler dans les robinets à la fin du mois de novembre. Ainsi, sur un total de six communes, le taux de couverture en AEP avoisine les 19,96%. Inscrit dans une opération centralisée, un autre projet a été réalisé en parallèle et couvre les besoins en eau potable de la wilaya de M’Sila et certaines communes de la wilaya de Bouira, à l’image de Djebahia, Aïn Turck, Aïn Hadjar, Aïn Laloui, Souk El-Khemis, El Mokrani, Aïn Bessem, Raouraoua, El Hachimia, Sour El Ghozlane, Dirah, Déchmia, Ridane, Maamora, El Hakimia et Hadjra Zerga. Il a été, ainsi, réalisé 176 km de conduites (dont 106 km pour la wilaya de Bouira), quatre stations de reprise (au niveau de la wilaya de Bouira), six réservoirs pour une capacité globale de 45 000 m³ (4 au niveau de la wilaya de Bouira pour une capacité de 23 000 m³). Un troisième lot couvre les besoins en eau potable de la wilaya de Médéa et quelques communes de la wilaya de Bouira (Maala, Guerroumma, Z’Barbar, Bir Ghbalou, Khabouzia et Aïn Bessem). Pour ces dernières, 199 km de conduites (dont 33 km pour la wilaya de Bouira), trois stations de reprise et sept réservoirs pour une capacité globale de 83 000 m³ ont été réalisés. Quatorze communes ont été raccordées au réseau AEP, à savoir Aïn Hadjar, Aïn Laloui, Aïn Bessem, Bir Ghbalou, Guerroumma, Zbarbar, Maala, Sour El Ghozlane, Souk El Khemis, El Mokrani, Raouraoua, Khabouzia et El Hachimia pour une population de 219 109 habitants. Là encore, ont été réalisés quatre stations de pompage, cinq réservoirs de capacité totale de 6 000 m³ et un linéaire de conduites de 54 km. Les chiffres dévoilés lors de ce conseil de wilaya ont mis en exergue que pour ces 14 communes, 219 109 habitants bénéficient de l’AEP, soit un taux de couverture de 27,78%. Les travaux pour alimenter les communes de Dirah, Maamora, Ridane, Déchmia, El Hakimia et Hadjra Zerga, soit une population de 37 000 habitants sont toujours en cours pour ce projet qui consiste à réaliser sept stations de pompage, cinq réservoirs de capacité totale de 2 500 m³ et un linéaire de conduites de 95 km. Six communes qui enregistrent un taux de couverture en AEP de 4,74% pour une population de 37 387 âmes. Ainsi, hormis pour El Hakimia mis en service au mois d’août dernier, les travaux sont soit en cours dans l’attente d’équipements ou de mise sous tension électrique, comme c’est le cas pour Maâmora. À Guerrouma, daïra de Lakhdaria, les travaux sont en cours et devraient être achevés au cours de ce mois de septembre. Idem pour Sidi Yahia, dans la commune d’Aïn Bessem, où le taux d’avancement des travaux est de 45% pour la réalisation de 10 km de conduite et l’équipement d’une station de reprise. Ainsi, pour le barrage de Koudiet Acerdoune qui couvre les besoins en AEP de plusieurs wilayas, seules 26 communes de la wilaya de Bouira bénéficient du transfert AEP, soit un taux de couverture de 56,67% au profit de 446 992 habitants.

Hafidh Bessaoudi