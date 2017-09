Le président de l’APW démissionne du FFS

Par DDK | Il ya 1 heure | 205 lecture(s)

Rien ne va plus au FFS de Béjaïa. À quelques semaines de la fin de son mandat, le président de l’assemblée populaire de wilaya, Ali Rabahi, a transmis au fédéral de wilaya sa démission.

Le courrier dont nous détenons une copie, date du 15 du mois d’août passé. Dans la déclaration-démission, le président de l’APW informe le premier responsable de la formation de feu Aït Ahmed à Béjaïa de sa décision de démissionner du parti. Cette décision est motivée, argumentera-t-il, par «l’incompatibilité idéologique, l’absence de liberté de décisions dans diverses missions et la non-gestion du parti». Un détail : le concerné a visiblement bien muri son entreprise puisqu’il a l’air d’avoir pris tout son temps pour bien réfléchir, il a attendu un mois après l’avoir rédigée pour l’envoyer à qui de droit. Voulant en savoir plus, l’intéressé, contacté, n’a pas souhaité s’étaler pour éviter de polémiquer malgré, dira-t-il, «qu’il y a beaucoup de choses à développer». Pour Ali Rabahi, moralement il était «démissionnaire dès le lendemain de la conférence des élus». Il promettra de «revenir au moment opportun, si nécessaire, sur sa démission». Démissionnaire du FFS, le président de l’APW n’en restera là pour autant, puisqu’il se dit déjà bien parti pour rejoindre le FLN qui le chargerait de mener la liste du parti aux prochaines législatives. Le concerné ne veut ni confirmer ni infirmer la rumeur qui se veut pourtant persistante. Alors, Ali Rabahi conduira-t-il vraiment la liste du FLN ou a-t-il décidé d’opter tout simplement pour la retraite après avoir géré sa commune durant deux mandats et assuré un mandat en tant qu’élu communal en plus de l’actuel mandat en tant que vice-président puis président de l’APW.

A. Gana