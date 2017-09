Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le colloque national sur le livre numérique a été ouvert officiellement, hier, à la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi-Ouzou.

Cet événement qui s’étalera sur deux jours (les 17 et 18 septembre), a comme objectif «d’appréhender sous divers aspects le livre numérique, à savoir sur les modalités, modes de diffusion et de production, de distribution et le rôle des bibliothèques», a expliqué la directrice de la culture de la wilaya. Il s’agit aussi, selon la responsable, «d’amorcer une profonde réflexion autour du livre numérique, de son apport dans les bibliothèques mais également de son rôle dans la promotion de la lecture publique». Le rendez-vous a été enrichi par la présence de plusieurs spécialistes dans le domaine de la bibliothéconomie notamment. L’avenir du livre papier et sa résistance face à la large et rapide propagation du livre électronique sous ses différentes formes, types et applications, était au débat. Dans sa communication intitulée «La lecture du livre entre le support papier et le support numérique», M. Boudaoud Ibrahim, enseignant à l’université Alger-2, a essayé de répondre à cette question. Pour ce faire, il s’est basé dans un premier temps sur une approche linguistique, en suivant le sens de certains mots clés. Dans un second plan, une approche historique a été adoptée. L’état de l'art en matière du livre numérique a été le sujet de la deuxième conférence présentée par Pr. Hamma Mustapha, enseignant à l’université d’Alger, département de bibliothéconomie. Il était question de parler des différents formats du livre numérique, des types de liseuses disponibles, les spécificités de la chaîne éditoriale numérique. En outre, le conférencier s’est étalé sur l’état du livre numérique en bibliothèque, en donnant quelques conseils en matière de choix de solutions en bibliothèque. La bibliothèque numérique Scholar Vox, leader en la matière du livre numérique en Europe, a été le sujet d’une conférence animée par Lourghi Ahène, chef de département commercial de l’office central de documentation. Cette dernière est considérée comme une référence. Son catalogue s’enrichit en permanence de nouvelles références, d’une simple connexion Internet, explique-t-on. «La gestion documentaire à l’ère du numérique : éléments de synthèse», a été, par ailleurs, le sujet de la dernière communication présentée par Ahcène Hadidi. Lors de sa présentation, le conférencier a précisé qu’à l’ère du numérique, l’activité de documentation doit se faire autrement. La documentation doit arriver aux clients sans que ces derniers aient à se déplacer. L’avènement du numérique, selon le conférencier, a bouleversé les métiers de la documentation. Plusieurs défis technologiques doivent être relevés, selon lui. Le spécialiste atteste que «l’avenir de la documentation (bibliothèques et archives) est en jeu avec les nouvelles pratiques culturelles. L’écran, comme médium incontournable d’accès au contenu numérique, se substitue résolument aux espaces physiques des bibliothèques, centres de documentation et structures d’archives». La directrice de la culture a fait, par ailleurs, un bilan de cette bibliothèque qui a été ouverte, pour rappel, l’année dernière. Dans ce sillage, la responsable a déclaré que cette dernière compte actuellement 2 800 adhérents. La wilaya de Tizi-Ouzou, selon les chiffres avancés par Mme Goumeziane, compte 63 bibliothèques construites dans le cadre du FCCL, dont 51 ont été équipées par la direction de la culture et 6 autres ont été réalisées et équipées dans le cadre du PSD. «La wilaya a été aussi dotée de plusieurs salles de lecture», a fait savoir la directrice de la culture de la wilaya. À noter que la cérémonie officielle de l’ouverture du colloque a été rehaussée par la présence du wali Mohamed Bouderbal.

Kamela Haddoum.