Les habitants de la cité Fourrière ferment la RN12

La RN12, reliant Tizi-Ouzou à Alger, a été fermée hier à la circulation par les habitants de la cité fourrière de Tadmaït, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Tizi-Ouzou. Cette action est survenue au lendemain de l’affichage de la liste des bénéficiaires des 24 logements RHP au profit de la cité Eucalyptus. Les protestataires voulaient exprimer leur colère et exigent l’ouverture d’une enquête. Des milliers d’automobilistes ont été contraints de contourner cette localité en empruntant la route de Sidi Naâmane. De son côté, le maire de Tadmaït, M. Omar Meziani, a déclaré sur les zones de la radio locale : «La cité Eucalyptus est l’une des sept cités précaires existantes à travers la localité de Tadmaït. Le choix était difficile. Pour cela, on a procédé au tirage au sort et au positionnement des cités précaires selon la priorité, et cela s’est déroulé en présence du chef de daïra et la cité Eucalyptus est l’heureuse élue». Et d’ajouter : «Cette façon de procéder a été validée par le wali de Tizi-Ouzou, M. Mohamed Bouderbali, en août dernier». Concernant les cités restantes, à savoir les cités Fourrière, Charabier, les Orangers, Chouhadas, Liberté et Sonatro, «les familles seront recasées au fur et à mesure de la disponibilité des logements», a précisé le même responsable. Dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, selon le même responsable, la commune de Tadmaït a bénéficié d’un programme de 140 logements RHP et 345 familles sont recensées.

Rahab Nadia