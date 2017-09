De nouveaux quotas réceptionnés

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Bonne nouvelle pour les parents d’élèves en quête de manuels scolaires depuis la rentrée des classes, avec l’arrivée hier de plusieurs quotas. C’est ce que nous a confirmé, hier matin, le directeur de l’éducation de la wilaya de Bouira, M. Mourad Bouziane. «Concernant l’arrivage des manuels scolaires en ce début de semaine, nous venons de recevoir les manuels de technologie pour les 3es années primaires ainsi que ceux des mathématiques destinés aux 2es années moyennes. Nous allons recevoir, cet après-midi (hier ndlr), un autre arrivage de manuels de tamazight pour les 4es années primaires et d’autres arrivages sont attendus incessamment pour palier au manque de manuels, enregistré à travers les points de vente de la wilaya et au niveau des établissements scolaires», indique M. Bouziane. Il faut dire que depuis le début de la rentrée, les points de vente des manuels scolaires sont littéralement assiégés par des parents d’élèves venus s’achalander, mais nombre d’entre eux rentrent bredouilles à cause de la rareté de certains ouvrages. C’est le cas auprès du point de vente des manuels scolaires implanté à proximité de l’école Larbi Tebessi du chef-lieu de wilaya. Un point de vente sensé alimenter l’ensemble des besoins, pour pourvoir les élèves en ouvrages pédagogiques. L’indisponibilité des ouvrages concerne certains livres de 3ème année moyenne qui sont en rupture de stock, comme celui des mathématiques, de la langue arabe et de tamazight. À propos de la hausse des prix de certains ouvrages décriée par des parents d’élèves, le premier responsable du secteur de l’éducation de Bouira tient à faire savoir que le prix des manuels scolaires n’a pas connu d’augmentation et que les tarifs pratiqués, aussi bien dans les librairies que dans les points de vente agréés, sont identiques. «Les montants des manuels scolaires sont indiqués sur la couverture et il n’y a aucune différence de prix entre les librairies et nos points de vente», rassure M. Bouziane. Certes, les livres acquis auprès des points de vente agréés ou auprès des établissements scolaires n’enregistrent aucune hausse des tarifs, mais c’est un circuit informel qui s’est développé ces derniers jours auprès des points de vente, concernant quelques manuels scolaires indisponibles. Des ouvrages que l’on retrouve parfois revendus sur les marchés hebdomadaires par des jeunes qui ont pu se les débrouiller. La direction de l’éducation rappelle également que de nombreux livres scolaires ont été distribués à titre gracieux au profit des élèves issus de familles défavorisées.

Hafidh. B