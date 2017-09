Les parents d’élèves ferment l’école primaire et le CEM

Par DDK | Il ya 43 minutes | 75 lecture(s)

Les Parents d’élèves de l’école primaire et du CEM situés à Timizart Loghbar dans la commune de Tizi-Ouzou, ont procédé, hier, à la fermeture de ses deux établissements pour exiger la restitution des logements d’astreintes squattés. Selon les protestataires, ce problème qui dure depuis trois ans. « On a fait des démarches auprès de l’APC et on a pu avoir l’autorisation pour que le squatteur libère ce logement. On revient à la case départ le logement a été libéré, il a été encore une fois squatté par une autre personne», précise notre interlocuteur. Ce nouveau squatteur a été signalé auprès de l’APC mais rien n’a été fait à ce jour. À travers cette action, les protestataires déclarent : « nous voulons interpeller les pouvoirs publics pour qu’ils interviennent en urgence et regeler ce problème ». L’autre problème soulevé par les parents d’élèves, est celui de la cantine scolaire qui est dépourvue d’effectif depuis le début de la rentrée scolaire à ce jour », ont-ils déploré. Et d’ajouter : « c’est grâce aux cotisations des parents d’élèves et du comité du village que la cantine fonctionne mais jusqu’à quand ! ». Ailleurs, les cantines scolaires ont été ouvertes dès le premier jour de la rentrée scolaire à l’instar des cantines scolaire relevant de la commune de Tizi-Ouzou.

Nadia Rahab.