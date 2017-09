Journée portes-ouvertes à la faculté de médecine

Par DDK | Il ya 43 minutes | 61 lecture(s)

Une journée portes-ouvertes sur la formation supérieure en sciences médicales graduation et poste-graduation a été organisée, hier, à la faculté de médecine de l’UMMTO. L’objectif de cette initiative, selon le doyen de la faculté, Pr Messaoudi Abdelkrim, «est de bien accueillir les nouveaux bacheliers, leur expliquer les modalités d’accès aux différentes spécialités et la méthode d’enseignement». Il a aussi été question de leur présenter la faculté et l’université en général et une conférence sur l’histoire de la médecine était au programme. Le responsable affirmera que «la rentrée universitaire «se déroule dans de bonnes conditions», malgré les «difficultés» liées essentiellement aux grèves nationales observées au niveau des deux départements de médecine dentaire et pharmacie. Cette année, la faculté de médecine accueille 413 étudiants en médecine, 153 en pharmacie et 88 étudiants en chirurgie dentaire. «Le nombre d’étudiants a diminué par apport à l’année passée», notera le doyen qui a qualifié cette diminution de «bonne chose». Cette année, dira-t-il, «Nous avons respecté les besoins exprimés en places pédagogique». Actuellement, au département de médecine, les responsables, enseignants et étudiants, qui viennent d’achever les épreuves de rattrapage, se préparent à «l’entame des cours». Les deux autres départements sont au stade de «finalisation» des examens, a-t-on appris du même responsable. S’agissant du problème des places pédagogiques soulevé l’année dernière, «il n’est plus d’actualité» a rassuré le doyen. En effet, les premières années et les deuxièmes années sont accueillies au niveau du campus de Tamda. Concernant l’enseignement en médecine, PR Messaoudi annonce un changement pour l’année prochaine. «Nous avons fait une réunion avec les trois départements. Cette année on va continuer avec l’ancien système d’enseignement, mais à partir de l’année prochaine il y aura un changement dans le programme de médecine. Il y aura une totale refonte du système de l’enseignement de la médecine», a-t-il annoncé. Au sujet de la construction de la nouvelle faculté de médecine, le doyen dira : «Le problème de dégradation de notre structure se pose depuis plusieurs années déjà. La solution trouvée est de mettre les premières années et les deuxièmes années à Tamda». Et d’ajouter : «Le projet de la nouvelle faculté sera domicilié ici (place de l’actuelle faculté). Les travaux commenceront bientôt. On a eu dernièrement une réunion avec la DEP de la wilaya, ils vont commencer à démolir la partie sud et la construire en neuf». Pour ce qui est de la pise en charge des étudiants stagiaires au niveau du CHU, Pr Messaoudi a rassuré : «On travaille en étroite collaboration avec le CHU, pour améliorer la qualité du stage». Il a par ailleurs évoqué certains problèmes liés à la pédagogie, comme le manque d’enseignants dans certains modules, tels la radiologie. La faculté de médecine a même dû recourir à la faculté d’Alger pour avoir une enseignante professeur en radiologie. «Nous avons en effet des problèmes avec quelques modules, nous comptons sur les vacataires et les médecins qui nous aident», a-t-il ajouté.

Kamela Haddoum.