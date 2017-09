Cinq personnes arrêtées pour trafic d’armes

Par DDK | Il ya 42 minutes | 69 lecture(s)

Le Groupement de la gendarmerie nationale de Tizi-Ouzou a dressé son bilan allant du 1er juin au 30 août 2017. Selon un communiqué de presse de cette entité, plusieurs affaires inhérentes aux différents volets : vol, drogue, vente illégale de boissons alcoolisées et vente de munitions, ont été traitées. Ainsi, une dizaine d’affaires ont été élucidées durant cette période. C’est ainsi que le groupement de la gendarmerie a démantelé un réseau de trafiquants de drogue le 1er juin dernier. Deux individus ont été arrêtés et 490g du kif traité saisis. Le 10 juillet écoulé, les gendarmes ont mis fin aux activités d’une bande de trafiquants de drogue en impliquant deux individus et la saisie de 102,8g du kif traité. Le 14 août, deux personnes ont été arrêtées en possession de 88 comprimés de psychotropes de type Atarax 25. Quatre jours plus tard, huit personnes sont arrêtées pour homicide volontaire. L’intervention des gendarmes durant la journée du 20 août 2017 a permis la saisie de 268 935 unités de différentes boissons alcoolisées d’une valeur de plus de 25 millions de dinars, et l’arrestation de trois personnes. Une autre affaire de commercialisation illégale de boissons alcoolisées a été traitée le jour même, mettant en cause un individu et la saisie de 518 unités de différentes sortes. Toujours dans le traitement de la commercialisation sans autorisation de boissons alcoolisées, 21 885 unités de différentes sortes ont été saisies le 22 août 2017, impliquant trois personnes. Le 25 du même mois, un fusil de chasse de calibre 16 mm, 1 027 cartouches de calibre 12 mm et 16 mm ont été saisies et cinq personnes arrêtées. Une descente dans des lieux de criminalité a été effectuée, également, le même jour et elle s’est soldée par l’arrestation de trois personnes et la saisie de 3 691 bouteilles de vin d’une valeur de 34 100 DA. Enfin, une personne recherchée pour coups et blessures volontaires entrainant la mort a été arrêtée le 29 août 2017, conclut le communiqué du groupement régional de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Farida Elharani