La grève des transporteurs continue

Par DDK | Il ya 41 minutes | 61 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs, assurant la desserte d’Ath Laâziz - Bouira, ont maintenu, hier encore, leur mouvement de grève pour la deuxième journée consécutive. À travers cette action, les protestataires réclament la réhabilitation du CW6 ainsi que la résorption de tous les ralentisseurs qui parsèment cette route, selon eux. Hier encore, l’arrêt du transporteur situé à l’ancienne gare routière de Bouira était désert et des centaines d’utilisateurs de cette ligne ont été pénalisés par cette grève. D’après M. Azizi Boualem, président du syndicat des transporteurs privés de Bouira, les grévistes n’avaient pas d’autres choix pour transmettre leurs doléances aux autorités concernées que de recourir à ce genre d’action: «Ces transporteurs n’ont jamais cessé d’interpeller les autorités sur la dégradation de cette route à plusieurs niveaux. Pire encore, le phénomène des ralentisseurs sauvages s’est généralisé sur ce chemin de wilaya. C’est des dos d’ânes hors normes réalisés par les citoyens eux-mêmes et qui font de sérieux dégâts sur les véhicules des transporteurs», affirme M. Azizi, en précisant que les transporteurs sont déterminés à poursuivre leur mouvement de grève jusqu’à l’élimination de tous les ralentisseurs sauvages et illégaux sur cette route : «Pour commencer, les autorités locales de Bouira et d’Ath Laâziz devront lancer une opération pour l’élimination de ces ralentisseurs qui ruinent les véhicules des transporteurs et d’interdire aux citoyens d’en installer eux-mêmes dans le futur. Pour la réhabilitation de cette route, nous exigeons la réfection de certains tronçons dans l’urgence», a-t-il ajouté. En attendant la fin de cette grève, des centaines de citoyens parmi les utilisateurs de cette ligne se trouvent pénalisés et sont livrés à eux-mêmes.

O. K.