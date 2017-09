Deux trafiquants de drogue arrêtés

Par DDK | Il ya 26 minutes | 41 lecture(s)

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la daïra de Kadiria, au Nord-ouest de Bouira, ont procédé, mercredi dernier, à l’interpellation de deux personnes qui s’adonnaient à la vente de drogue et de stupéfiants au centre-ville de Lakhdaria. Selon la même source, les deux personnes interpellées, âgées de 21 et 47 ans, ont été pris en flagrant délit de vente de stupéfiant et une quantité de 8 comprimés de psychotropes a été récupérée par les policiers. Les deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria, qui a ordonné leur placement en détention provisoire pour trafic de stupéfiants, en attendant les conclusions de l’enquête.

O. K.