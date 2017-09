Un homme condamné pour possession de psychotropes

Par DDK | Il ya 26 minutes | 44 lecture(s)

Les éléments de la première sûreté urbaine de Béjaïa ont procédé à l’arrestation d’une personne âgée de 25 ans, habitant le chef-lieu de wilaya et répondant aux initiales de B. S, en possession de psychotropes. C’est lors d’un contrôle de routine dans un barrage de police et la fouille du véhicule de ce dernier que cette quantité de psychotropes a été retrouvée en sa possession. Présenté au parquet et traduit en justice, le mis en cause a été condamné à trois mois de prison ferme et à une amende de deux millions de centimes. Pra ailleurs, les policiers de la même sûreté urbaine ont pu mettre la main sur le voleur d’une motocyclette, quelques heures seulement après le dépôt de plainte par le propriétaire. Il s’agit d’un jeune de 28 ans répondant aux initiales de H. B, natif de la ville de Béjaïa, qui a fait un accident, aux dommages matériels, lors de sa fuite. Pour vol, accident et conduite en état d’ivresse, il a été présenté au parquet de Béjaïa.

A. Gana