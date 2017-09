Des non-bénéficiaires assiègent la daïra

Par DDK | Il ya 27 minutes | 45 lecture(s)

Après les communes de Bouira, El-Esnam et Dechimia, c’était au tour de la commune d’Aïn-Bessem, située à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Bouira, de rendre publique, avant-hier, la liste des bénéficiaires des logements sociaux.

Ainsi et dès 8h du matin, les agents de la commune ont affiché la liste des 150 heureux bénéficiaires de ces logements, au niveau de trois sites de la ville, à savoir la placette du centre-ville, la nouvelle annexe de l’état civil et le siège de la section de l’OPGI. La grande nouveauté pour cette liste c’est que les photos, les adresses ainsi que les fonctions des bénéficiaires ont été ajoutés à leurs noms affichés. Des dizaines de citoyens se sont rués sur les trois listes, dans l’espoir de retrouver leurs noms parmi les heureux bénéficiaires. Certains se sont sentis heureux et très satisfaits, d’autres par contre non, ne trouvant pas leur nom sur cette liste. D’ailleurs, une vingtaine de ces non-bénéficiaires se sont regroupés, durant la matinée du jeudi, devant le siège de la daïra qui a été complètement fermé par les forces de la police, par crainte de dépassements. Vers 9 heures, le chef de daïra a commencé à recevoir ces mécontents, qui se sentaient lésés par l’administration. D’ailleurs, certains ont réclamé l’annulation pure et simple de cette liste puisque, selon-eux, les critères d’attribution des logements sociaux n’ont pas été respectés: «J’ai déposé mon dossier depuis 2000. À ce jour, malgré les importants programmes de logements dont a bénéficié notre ville, je n’ai toujours pas eu accès à ce droit constitutionnel. J’ai presque 40 ans, je ne suis pas marié et je vis toujours avec ma famille composée de sept membres dans un F3 !» se désole Noureddine, l’un des protestataires. Notre interlocuteur dénoncera l’absence du quota des célibataires dans cette liste : «Normalement et pour chaque quota de logements, 30% doit être attribué à des jeunes célibataires. Cette règle n’a été respectée que très rarement ici à Aïn-Bessem». De son côté, le chef de daïra, qui recevait à tour de rôle les mécontents, a assuré que l’ensemble des critères réglementaires ont été respectées et les membres de la commission locale du logement ont tous validé cette liste. Il ajoutera également que plus de 1 000 dossiers ont été étudiés et traités et la liste a été faite selon les priorités. Il a, par ailleurs, rassuré qu’une nouvelle liste de 120 logements est en cours d’étude et elle sera affichée d’ici la fin de l’année, tout en les appelant au dépôt des recours au niveau du siège de la wilaya. À noter, enfin, que plusieurs associations locales ont tenu à apporter leur soutien total aux autorités locales, en affirmant que la liste a été établie dans de bonnes conditions et l’ensemble des bénéficiaires sont des nécessiteux : «Nous avons été consultés à plusieurs reprises à propos de certains cas. La liste a été bien faite cette fois-ci, malgré qu’il est impossible de satisfaire tout le monde, car la commune ne dispose pas d’un quota suffisant de logements sociaux et la demande ne cesse de s’amplifier», a affirmé M. Noureddine, membre actif du bureau local de la ligue algérienne des droits de l’homme (LADDH).

Oussama Khitouche