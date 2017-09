C’est demain la rentrée !

Par DDK | Il ya 27 minutes | 42 lecture(s)

La rentrée dans le secteur de la formation professionnelle est prévue pour demain. Son lancement officiel sera donné par le wali de Tizi-Ouzou à partir de l’INSFP de Draâ Ben Khedda. Ce sera la reprise pour 10 000 stagiaires, répartis sur les 46 établissements publics et les 65 du privé. La wilaya de Tizi-Ouzou compte 5 instituts spécialisés, 31 CFPA, 10 annexes de CFPA, ainsi que 67 écoles agréées d’une capacité de 3 000 places. Signalons également que l’effectif global est réparti en 53 sections. 3 026 stagiaires poursuivent des formations résidentielles et 5 801 des formations par apprentissage. La wilaya a une capacité d’accueil totale (étatique et privé) de 13 200 places. Lors de la session ordinaire de l’APW, le directeur de la formation professionnelle avait indiqué : «Le défi majeur de notre secteur et de répondre à un double enjeu social et économique. Notre souhait est d’offrir l’opportunité aux jeunes de se former et aux entreprises de trouver des compétences recherchées. Pour mener à bien notre mission, nous avons mobilisé tout les moyens humains et matériels, tout en adaptant une carte des besoins du marché de l’emploi». Le secteur de la formation professionnelle totalise 2 166 employés, dont 198 comme personnels d’encadrement et 85 formateurs. Le volet pédagogique a été modifié depuis la loi 08/07 de février 2008, permettant deux voies d’apprentissage : la formation professionnelle initiale avec ses trois modes en présentiel et par apprentissage et celle à distance.

Un centre de formation d’excellence envisagé

L’enseignement professionnel sera lui aussi modifié à partir de cette rentrée. Une modification qui s’articulera autour du brevet d’enseignement professionnel, du BEP de 2e degré et du brevet d’enseignement professionnel supérieur. Concernant le volet financier, la situation des crédits de fonctionnement total est de 1 754 841000 DA. Le secteur a également bénéficié d’un programme d’équipement d’une autorisation de programme de 8 293 808 000 DA, pour 63 opérations de différents programmes. 7 projets sont réceptionnés et 13 sont toujours en cours de réalisation. Par contre, 4 projets ont été gelés : celui d’un CFPA à Souamaa, celui de l’extension du CFPA de Mechtras, celui de la réalisation de 72 logements et celui des 5 logements à l’INSFP de Ouaguenoun. Depuis le 2e semestre 2016, le secteur a également bénéficié de 31 équipements. A la fin de son intervention, le directeur de la formation professionnelle avait insisté sur une formation de qualité : «Dans une démarche visionnaire, nous visons l’introduction de formations d’excellence dans la wilaya. Nous avons à ce titre introduit auprès de la tutelle une proposition de création d’un centre d’excellence dans les métiers de génie électrique, informatique et industriel au niveau de l’établissement en construction (Ex-CENT) à Tizi-Ouzou».

Hocine T