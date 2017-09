Des protestataires ferment la RN26

Par DDK | Il ya 26 minutes | 43 lecture(s)

Des membres de huit familles dont les maisons présentent des fissures et menacent ruine suite aux travaux de creusement du tunnel de Sidi Aïch, faisant partie du tracé de la pénétrante autoroutière devant relier le port de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest, ont procédé, mercredi, à la fermeture de la RN26, pour réclamer leur indemnisation. Cela fait presque deux ans que les propriétaires de ces maisons, dont le constat du Contrôle Technique de Construction (CTC) a confirmé le risque d’effondrement, disent attendre leur indemnisation. «Nous avons évacué nos maisons en décembre 2015. Les travaux de creusement du tunnel de Sidi Aïch par l’entreprise chinoise ont causé des fissures importantes dans nos habitations, que nous avons quittées immédiatement. Les autorités nous ont promis de nous indemniser. Mais rien n’a été fait à ce jour. Ce ne sont que des promesses sans lendemain. Nous voulons du concret », a indiqué un représentant de ces familles sinistrées. Comme solution temporaire, l’entreprise chinoise en charge de la réalisation de ce projet structurant a pris en charge les frais de recasement temporaire de ces familles dans des maisons louées, en attendant leur indemnisation par les pouvoirs publics. Toutefois, selon une source au fait de ce dossier, l’entreprise chinoise «n’a honoré que dix-huit (18) mois de loyer». Ces protestataires exigent de l’Etat qu’il leur verse leur indemnisation pour qu’ils puissent «acheter de nouvelles maisons ou en construire». Notons par ailleurs que cette énième fermeture de la RN26, reliant Béjaïa à Alger, via Bouira, a fortement pénalisée les automobilistes. Ces derniers, pris en otages dans de monstrueux embouteillages, ont été contraints de faire un long détour via la région montagneuse de Tifra pour rejoindre ou quitter le chef-lieu de wilaya.

B. S.