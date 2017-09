Dr Hamid Chachoua conduira la liste APW du FFS au lieu de Saïd Derradj

Par DDK | Il ya 26 minutes | 46 lecture(s)

Trois jours après l’annonce officielle de la liste APW du FFS à Bouira, la commission nationale des recours de ce parti, a opéré, jeudi dernier, d’importants changements suite au dépôt de nombreux recours de la part des candidats et des militants du vieux parti de l’opposition à Bouira. En effet, c’est désormais Dr Chachaoua Hamid qui va piloter la liste APW du FFS, au lieu de M. Saïd Derradj, relégué à la troisième place de cette même liste, alors que la deuxième place est revenue finalement à Mme Khitouss Âouba, au lieu de Mme Souhila Ait Rached qui a été replacée en sixième position. Selon une source proche au FFS, c’est la commission nationale des recours qui a opérée ces changements, à la suite du recensement de pas moins de 40 recours déposés. M. Belkacem Saïd Mellikchi, positionné dans un premier temps en troisième place a été évincé de cette liste. La commission, qui a rendue son verdict durant la soirée de jeudi, n’a pas apporté d’autres changements sur la première liste. Notre source explique aussi que la commission des recours a motivé son intervention sur la liste, par un souci de changement et de rajeunissement. M. Saïd Derradj, a été maintenu en raison de son ancienneté et de son expérience qu’il a cumulé au sein de l’APW de Bouira, puisque il a occupé le poste de vice président de l’APW à deux reprises. La même source ajoute, par ailleurs, que les 42 candidats de cette liste, ont été convoqués durant la soirée de jeudi au siège national du parti, et ont été informés de ces changements. Cette liste définitive sera déposée dimanche prochain auprès des services de la Drag de la wilaya de Bouira, pour son approbation officielle. En outre, le FFS compte participer lors des prochaines élections APC/APW dans pas moins de 30 communes de la wilaya.

O. K.