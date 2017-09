30 partis et 5 indépendants ont retiré les formulaires

Par DDK | Il ya 27 minutes | 56 lecture(s)

Selon un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Bouira, pas moins de 30 partis politiques et 5 groupes indépendants dans les communes de Taghzout, Lakhdaria, M’Chedallah, Aghbalou ainsi qu’une liste indépendante APW, ont retiré les formulaires de participation aux prochaines élections locales.

Jusqu’au 19 septembre dernier, seulement 17 partis politiques avaient définitivement déposés leurs listes au niveau des services de la direction de réglementation de l’administration générale (Drag). Il s’agit des partis RCD, RND et le PAVD, qui participeront donc avec des listes à l’APW ainsi qu’à plusieurs APC de la wilaya. Le même communiqué, précise que l’opération de dépôt des dossiers se poursuivra jusqu’à dimanche minuit et des permanences seront ouvertes jusqu’à 22h, au niveau des 45 communes, et ce, afin de faciliter le travail de légalisation des dossiers des candidats. Par ailleurs, et concernant l’opération de révision de la carte électorale de la wilaya, la cellule de communication de la wilaya, précise que le corps électoral global de la wilaya est passé à 515.841 électeurs et électrices, soit une augmentation de 1247 comparativement à la dernière élection législative. Le nombre de centre de vote est passé à 244, avec l’ouverture de deux nouveaux centres au niveau des communes de Bouira et d’Aïn-Bessem, alors que celui des bureaux de votes est passé à 1071 bureaux, avec la création de 42 nouveaux bureaux au niveau des localités de M’Chedallah, Aghbalou, Ahnif, Saharidj, Chorfa, El-Hachimia, Sour El-Ghozlane, Aïn-Bessem, Bouira, El-Adjiba, El-Esnama, Ath-Rached, Ath-Leqsar, Aomar Lakhdaria, Buderabala, Guerrouma, Mâalla, Bordj Okhriss et Hadjra Zergua. Pour la gestion et l’encadrement des élections, la Drag a fait appel à pas moins de 14.994 agents pour la gestion des élections dans les bureaux de vote et 1220 agents pour les 244 centres d’élections. Une liste de réserve a été aussi établie.

Oussama K.