107 tonnes de produits non-conformes saisies

Pas moins de 107 tonnes de produits non-conformes, dont 207 kg de viande impropre à la consommation, ont été saisies, le mois dernier, selon un bilan de la direction du commerce de Boumerdès. Intervenant dans le cadre du contrôle de la qualité des produits et de la répression de la fraude, les différentes brigades concernées ont établi, au total, 346 procès verbaux, avec décision de fermeture de 12 locaux commerciaux. Cette sanction a été prise, a-t-on indiqué, à l'encontre des contrevenants, notamment pour le motif de non-respect des normes d'hygiène et de conformité des produits de consommation. Dans le détail, l'instance étatique susmentionnée fait état de 392 interventions, aux cours desquelles 59 commerçants ont été verbalisés pour 63 infractions. Celles-ci sont principalement liées au non-respect de la sécurité du produit et à l'absence de l'hygiène et du contrôle personnel. «Pas moins de 103 tonnes de denrées alimentaires sont avariées, dont des quantités de café et de farine, destinée à la fabrication des chips», a signalé un responsable de la direction commerciale départementale. En matière de sécurité des produits, les brigades concernées ont effectué pas moins de 137 interventions, avec établissement de six procès verbaux pour les contrevenants au code commercial en vigueur. Les infractions relevées sont essentiellement liées à l'absence d'autorisation et de garantie du produit. La quantité de produits non-conformes saisie, alors, est estimée à 274 271 00 DA. S'agissant de l'exigence de l'information du consommateur, l'on a enregistré 528 actions, avec 16 procès verbaux contre les contrevenants pour le motif de non-étiquetage du produit. Dans le domaine du commerce extérieur, les brigades suscitées ont verbalisé aussi 18 importateurs pour des produits commercialisés sans factures, et dont le montant s'élève à 22 861 82193 DA. Seulement huit commerçants ont eu, selon ce bilan, l'autorisation d'importation.

Salim Haddou