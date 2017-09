Les citoyens réclament la liste des bénéficiaires

Par DDK | Il ya 25 minutes | 36 lecture(s)

La patience des demandeurs de logements dans la commune d’Akbou, lesquels ont été retenus dans la liste des pré-bénéficiaires des 573 logements, type social, rendue publique, en décembre 2016, est arrivée à sont paroxysme devant le retard flagrant pris par l’administration locale pour l’affichage de la liste définitive des heureux attributaires. Ces postulants au logement, dont les noms sont parus dans la première liste des pré-bénéficiaires, se sont rassemblés, dernièrement, devant le siège de la daïra d’Akbou pour réclamer l’affichage de la liste définitive des bénéficiaires afin qu’ils puissent occuper leurs appartements. « Nous demandons la publication de la liste des bénéficiaires et la remise des clés. Cela fait plus de 17 ans que j’ai formulé une demande de logement, alors que d’autres demandes datent de plus de 20 ans. Nous sommes dans la tourmente », tempête l’un de ces protestataires. Ces derniers exigent une intervention urgente des pouvoirs publics en vue de soulager leur souffrance. « Le chef de daïra nous demande de patienter encore. Mais jusqu’à quand ? » S’indigne un autre citoyen. Pour rappel, au-lendemain de l’affichage de cette liste de 573 logements, type social, des dizaines de citoyens d’Akbou, dont les noms n’ont pas été retenus dans la liste des pré-bénéficiaires, ont exprimé leur mécontentement et colère. Pas moins de 1700 recours ont été formulés par des postulants à ces logements. « Nous demandons au moins le tirage au sort pour calmer les esprits », a-t-on réclamé. Par ailleurs, et afin d'atténuer la souffrance des citoyens bénéficiaires, qui attendent avec impatience d'occuper leurs logements, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a réuni, jeudi dernier, les chefs de daïra concernés par ce problème ainsi que les directeurs des secteurs de l'habitat, de l’hydraulique et de l’énergie pour examiner la situation des 5 000 logements sociaux, dont les listes des bénéficiaires ont été rendues publiques, alors que ces logements ne sont pas encore viabilisés. Le chef de l’exécutif de wilaya a instruit l’OPGI et les autres intervenants dans ce programme de logements afin « d'engager immédiatement les travaux d'aménagement des trottoirs et de raccordements aux réseaux d'assainissement, d’alimentation en eau potable et en gaz de ville ». M. Hattab a exigé des entreprises chargées de réaliser ces chantiers d’achever les travaux d’ici la fin du mois d'octobre prochain. Leçon retenue, le wali a donné l’instruction aux chefs de daïra de ne plus procéder à l'affichage des listes de bénéficiaires de logements avant que ces derniers ne soient viabilisés et raccordés aux réseaux divers.

B. S.