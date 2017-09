Mise en service du premier GAB reconnaissant la carte Edahabia

Par DDK | Il ya 25 minutes | 33 lecture(s)

Le nouveau guichet automatique de billets (GAB), installé au chef-lieu communal de Taghzout, a été mis en service jeudi dernier par les services d’Algérie-Poste. Une bonne nouvelle pour les détenteurs de la carte Edahabia qui pourront, ainsi, y effectuer des retraits car cette dernière est pris en charge par ce nouveau système. Selon M. Mohamed Yacine Djebari, directeur de l’Unité Postale Algérie-Poste de Bouira, il s’agit là d’une première opération qui touchera les sept autres GAB récemment installés à travers le territoire de la wilaya : «Nous avons procédé, jeudi dernier, à la mise en service du GAB de Taghzout qui prend en charge les nouvelles cartes Edahabia et le prochain GAB qui bénéficiera de cette opération sera celui d’Aghbalou», indique M. Djebari. À rappeler que la wilaya de Bouira dispose de 29 GAB répartis sur son territoire, dont huit récemment installés. Ce sont justement ces derniers qui bénéficieront en premier lieu de la mise en service pour les possesseurs de cartes Edahabia : «Nous avons installé récemment huit guichets automatiques de billets (GAB) au niveau de différentes localités, comme El-Esnam, Guerrouma, Aghbalou, Taghzout, Raffour, Sour El Ghozlane (Azzouz), Djebahia et Lakhdaria au niveau de l’établissement du 5 juillet. Leur mise en service s’effectuera de manière progressive, car l’équipe technique dépêchée spécialement d’Alger doit gérer plusieurs wilayas et ils obéissent à un planning assez chargé», explique M. Djebari. La mise à jour effectuée par ces techniciens est nécessaire pour que les détenteurs de cette nouvelle carte puissent en disposer également auprès des GAB qui reconnaîtront les deux cartes (Edahabia et l’ancienne carte magnétique), en attendant d’éliminer l’ancienne carte. «Pour les 21 GAB restants, nous allons effectuer une mise à niveau de manière progressive, le temps pour nos clients que leur parvienne leurs nouvelles cartes», affirme le directeur de l’Unité Postale Algérie Poste de Bouira, précisant que le taux de distribution des cartes Edahabia au niveau de la wilaya a atteint les 60%. On apprendra que sur les 467 841 titulaires de comptes CCP recensés à travers la wilaya de Bouira, près de 250 000 cartes Edahabia ont été réceptionnées, dont la majeur partie est en phase de distribution. Il faut savoir que chaque titulaire de compte CCP doit faire une demande pour se faire délivrer cette carte. Une demande qui se fait sur le site internet d’Algérie Poste, ce qui évite des déplacements pour remplir un formulaire et autres procédures compliquées auprès des guichets de la poste. Ainsi, à plus ou moins court terme, les anciennes cartes magnétiques seront appelées à disparaître de la circulation et avec la généralisation de la nouvelle carte Edahabia, tous les paiements pourront se faire en ligne.

Hafidh Bessaoudi