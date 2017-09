La Gendarmerie nationale fait son bilan

Par DDK | Il ya 25 minutes | 40 lecture(s)

La Gendarmerie nationale a rendu public, hier, le bilan d’évaluation du plan de sécurisation de la saison estivale de l’année en cours. «La réadaptation des dispositifs déployés, traduite par des plans d’action judicieux, ciblant notamment les foyers de délinquances, a permis de réaliser des résultats probants en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et de sécuriser davantage l’environnement et les voies de communication», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par la cellule de communication de la Gendarmerie nationale. Lors de cette saison estivale, les mêmes services ont sécurisé 331 plages, soit un taux de 82% du nombre global de 399 plages autorisées à la baignade, sans exclure celles non-autorisées à la baignade et ce, par un contrôle périodique de ces plages. Les unités des wilayas côtières ont exécuté, durant cette saison estivale, 183 141 services externes, soit une augmentation de 4% par rapport à la même période de l’année 2016, «consacrés à la surveillance générale du territoire (plages, parcs forestiers), la sécurisation des lieux publics, le contrôle sur les voies de communication à travers des patrouilles et des barrages, ainsi que la sécurisation des différentes manifestations». Dans le cadre de l’exécution de leurs différentes missions, les unités de la Gendarmerie nationale ont identifié 623 777 personnes, 206 375 véhicules avec l’arrestation de 1 201 personnes et la saisie de 10 véhicules, soit une augmentation successive de 14%, 7%, 186% et 60% par rapport à l’année 2016. Dans le domaine de la police administrative, le bilan a fait état de 7 389 affaires qui ont été traitées et 1 316 infractions ont été constatées dans le domaine de la protection de l’environnement. S’agissant de la lutte contre la criminalité, 33 affaires ont été traitées et qui ont abouti à l’arrestation de 40 personnes impliquées ainsi que la récupération de 331 pièces archéologiques. 685 affaires ont été traitées, dont 64% liées à la criminalité de droit commun (6 151 affaires) et 10% au crime organisé et qui ont abouti à l’arrestation de 10 533 personnes, dont 952 ont été écroués, «avec un taux d’augmentation de 16% au nombre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente (8 362 affaires traitées)», a ajouté le même document. Dans le cadre de la prévention et la lutte contre l’atteinte au patrimoine forestier national, les unités de la Gendarmerie nationale ont constaté 222 cas d’incendies de forêts à travers 39 wilayas, durant la période allant du 1er juin au 9 août 2017. «Ces incendies ont occasionné le décès de neuf personnes, dont trois à la wilaya de Blida, deux à Batna et Skikda ainsi qu’un à Boumerdès et Tizi-Ouzou», a précisé la même source.

S. S.